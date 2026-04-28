JALデジタルは「そらシフト」を4月14日に販売開始した。顧客向け提供開始は7月を予定する。そらシフトは、フライト情報やスタッフの資格、設備情報などを一元管理し、月次と日次のシフトを作成して管理するソリューションで、空港でのシフト作成と管理業務の効率化を支援する。JALグループ内ではシフト作成に要する時間を約3分の1に短縮した実績があるといい、ロジックに基づく割り当てや、誰がどの業務をどこまで担当できるかを一