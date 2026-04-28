ダイソーのポーチ売り場で何気なく目にしたミニチュアバッグに、思わず軽く震えました…！『ミニスクールバッグ風 チャームポーチ（合皮）』は、平成のあの頃を思い出させる懐かしすぎるデザインがたまらない一品です。ナスカン＆キーリング付きで収納力も実用性も◎220円とは思えないクオリティの高さに感動しますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニスクールバッグ風 チャームポーチ（合皮）価格：￥220（税込）販