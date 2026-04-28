セリアで見つけた猫型キーホルダーは、世界にひとつだけの特別なチャームが作れるユニークな商品。￥110（税込）とは思えない満足感で、いつでも愛猫を感じられるお守り感が魅力です。また、さり気なくうちの子をアピールできる推し活グッズとしてもおすすめ。売り切れ必至のアイテムなので、この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：猫の毛チャーム価格：￥110（税込）サイズ（約）：60×60mm（リング