バイエルンの元CEOであり、監査役会メンバーであるカール・ハインツ・ルンメニゲ氏は、今季終了後にイングランド代表FWハリー・ケインと契約延長に向けた交渉を行うと明らかにした。27日、スポーツ専門メディア『ESPN』が同氏のコメントを伝えている。現在32歳のケインは2023年8月にトッテナム・ホットスパーからバイエルンへ移籍すると、加入1年目の2023−24シーズンに公式戦45試合に出場して44ゴール12アシストと驚異的な成