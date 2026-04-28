バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代を対象に「あなたにとって最高の4人組は？」ランキングに関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：aespa2位は、韓国のガールズグループ、「aespa（エスパ）」さんでした。 K-POP第4世代を代表するグループとして、圧倒的なビジュアルと高いパフォーマンス力で高い人気