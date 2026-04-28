アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官は、戦闘終結に向けイランから新たな提案が示されたことを認め、トランプ大統領がその内容を精査していると明らかにしました。ホワイトハウスレビット報道官「けさ、大統領が国家安全保障チームと会議を行ったことは確認しています」レビット報道官は27日、イラン側から戦闘終結にむけた交渉の中で新たな提案があったことを認め、トランプ大統領が近くアメリカ側の対応を示すと述べまし