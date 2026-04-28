効率的に仕事を進め、成果を出すためには何が大切なのか。麗澤大学教授の宗健さんは「自己投資は重要だ。大きな金額をかけなくてもできる自己投資はたくさんある。たとえば、パソコンの外付けモニターを買うこともその一つだ」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■「自己投資＝学校に通うこと」だけではない4月も下旬になると桜も若葉に変わり、そろそろ新人研修を終えた新卒社員が