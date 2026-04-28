NHK「豊臣兄弟！」では、織田信長が比叡山を焼き討ちするよう命じる、大河ドラマの定番シーンが描かれた。信長の冷酷ぶりを表すエピソードだが、最新研究からは違った側面が見えてきたという。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。延暦寺根本中堂（写真＝KENPEI／CC-BY-SA-3.0-migrated／Wikimedia Commons）■“焼失”したのは根本中堂と大講堂のみだったNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。第15回（4月1