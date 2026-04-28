往復の航空券を購入したものの、事情により片道だけキャンセルしなければならなくなることもあるかもしれません。その場合「往復で利用するより損をすることになるのか？」「片道分は払い戻されるのか？」と不安になる人もいるでしょう。 本記事では、往復航空券を購入して片道のみキャンセルすることの可否や払い戻しについて解説するとともに、航空券を往復で購入するメリット・デメリットもまとめています。 往