歌手のJessi（ジェシ）が規格外の肉体を見せつけた。Jessiは4月27日、自身のインスタグラムを更新。【写真】ジェシー、“胸の先端”が見えてしまうプールで撮影した数枚の写真を投稿した。特にコメントは添えられていないが、その圧倒的なビジュアルだけで近況を伝えるには十分すぎるインパクトを放っている。写真の中のJessiは、鮮やかなパープルのスイムウェアに身を包み、水辺でリラックスしたひとときを過ごしている。目を引く