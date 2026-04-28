敏感肌想いのミネラルコスメブランドとして人気のETVOSが、伊勢丹新宿店 本館地下2階にて期間限定のPOP UPイベントを開催します。2026年4月29日（水・祝）～5月5日（火・祝）の7日間、「2026 Summer Collection」を全国発売に先がけていち早くチェックできる特別な機会。限定キットや購入特典もそろい、初夏のメイクをアップデートしたい方に見逃せないイベントです。 先行発売の夏コレクションに注目 ・ミネラ