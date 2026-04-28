ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 【キャロウェイ】APEX UW ヘッドが大きすぎない、小さくても高弾道で飛ぶ。悩みは番手をどれにするか、だけ APEX UWは、ヘッド形状はフェアウェイウッドとユーティリティの中間で、FWの球の上がりやすさとUTの操作性を兼備したクラブとして、国内外の男子プロも愛用中。