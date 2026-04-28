美しい妻と5歳の息子を持つエリート建築士が、悪性腫瘍で余命3ヶ月の宣告を受けて絶望の淵に。そんな中、妻が“モンスター”の片鱗を覗かせる行動を見せ始めた。【映像】愛人と密会ハグ＆キスする美人妻（桜井日奈子）4月24日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望