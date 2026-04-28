陸上女子短距離で通算7個の五輪金メダルを獲得し、2022年に引退した40歳のアリソン・フェリックス（米国）が、28年ロサンゼルス五輪出場を目指して現役復帰すると27日、米タイム誌が伝えた。10月から本格的にトレーニングを始め、27年に公式戦に戻ることを計画しているという。ロサンゼルス出身で2児の母のフェリックスは、五輪で陸上女子最多となる11個、世界選手権では金14を含む20個のメダルを獲得している。（共同）