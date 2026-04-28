女優・雛形あきこ（48）が28日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「短い時間でも、たくさん食べて飲んでリフレッシュ出来た時間でした」と書き出した雛形。「#弾丸沖縄」と添えて旅行中の姿をアップした。豪快に食事にかぶりつくキュートな姿も披露。ファンからは「どれも美味しそうですね」「美味しそうなものがたくさんありますね」「良い食べっぷり」「最高のリフレッシュですね」「お美しい