炎上する車から高齢夫婦を助け出したとして、兵庫県警本部で２７日、三田市の城ケ丘墓地公園職員、竹内幹雄さん（５５）に警察庁長官と県警本部長の感謝状が贈られた。県警によると、同市福島で昨年１１月２日昼、男性（７９）運転の軽乗用車が誤って道から斜面に転落し、ボンネット付近から出火した。車は運転席を下に横転しており、男性と助手席の妻（７４）は自力での脱出が困難な状態だった。そこで夫婦を救ったのが、同