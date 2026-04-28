神奈川県警の警察官が勤務時間外に運転していた際、道路標識に衝突しました。この事故で、折れ曲がった標識が歩行者の女性2人にぶつかり、1人が意識不明の重体、1人が重傷です。■警察官運転の車が衝突標識折れ…歩行者2人に直撃神奈川県横須賀市の国道で26日、神奈川県警・厚木警察署に勤務する現役の警察官による事故が起きました。綾井万菜（news zero）「警察官の運転する車は道路標識に衝突しました」勤務外の運転中…。運