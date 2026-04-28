第3子妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が26日、自身のインスタグラムを更新。姉で俳優の本仮屋ユイカ（38）が撮影してくれたという、“おなかふっくら”な最新ショットを披露した。【写真】「幸せオーラが伝わります」姉・ユイカ撮影の“おなかふっくら”最新ショットを披露した本仮屋リイナリイナは『もっと写真残しておいた方がいいよ!!!』と、私より張り切って写真を撮ってくれる姉 昨日の投稿の写真も、こ