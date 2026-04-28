スズキの「ちいさい四駆セダン」に注目！自動車を単なる移動手段としてだけでなく、自分らしいライフスタイルを彩るアイテムとして捉える層にとって、スズキ「アルトラパン（以下、ラパン）」シリーズは特別な存在であり続けてきました。2025年8月に実施された一部仕様変更は、その独自の世界観をさらに強固にする内容となっており、実用性とデザインの両立を求める幅広い層から改めて高い関心を集めています。【画像】「普通