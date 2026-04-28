私（リエ）は、夫のヤスタカと2人暮らしでした。義両親はすでに他界し、義実家にはシングルマザーである義妹ヒナちゃんが子どもたちと暮らしています。私たち夫婦は子どもを持つことに積極的ではありませんでした。夫がうまく言ってくれて、周囲には「子どもができにくい体質」だと思われていました。そんな優しい夫がある日、入院したまま亡くなってしまいます。悲しみに暮れるなか……私は身体の変化に気が付きます。心当たりは