米国男子ツアーのダブルス戦「チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈連続写真〉踏ん張らなくてもいいんですこれが世界1位の最強スイング前戦Vのマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が弟のアレックスとコンビを組み、今シーズン3勝目を達成。400ポイント（pt）を加算し、2位から1位に浮上した。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（