海外女子メジャー「シェブロン選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。【写真】美しすぎるネリーの池ダイブ今大会でシーズン2勝目を挙げたネリー・コルダ（米国）が650ポイント（pt）を獲得。今季通算を2065ptとして、ランキング1位をがっちりとキープした。日本勢最上位の岩井千怜は予選落ちに終わり、6位から8位にダウン。2番手以下の山下美夢有（13位）、勝みなみ（17位）、岩井明愛（20位）ら日