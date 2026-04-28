ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを取った三浦璃来さん（左）と木原龍一さん＝2月、イタリア・ミラノ（共同）2月のミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、現役引退を表明した愛称「りくりゅう」の三浦璃来（24）、木原龍一（33）組＝木下グループ＝が28日、東京都内のホテルで記者会見に臨む。引退に至った経緯などを説明する。17日に交流サ