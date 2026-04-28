ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が28日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿を披露した。「またハイトーンカラーにしようか迷い中」と書き出したりんごちゃん。「※写真はウィッグです」と添えて金髪姿を披露した。ファンからは「PUFFYの由美ちゃんぽい」「倖田來未さんっぽい」など、人気歌手に似ていると指摘される声が。他にも「えぇ…りんごちゃんなの？」「どこの美人かと思ったら」「えー