広島・辰見鴻之介内野手（２５）が、大盛と並びチームトップタイの５盗塁を決めている。５度試み、成功率は１００％を誇る。昨年の現役ドラフトで加入したスピードスターは、勝負どころの切り札として欠かせない存在だ。盗塁技術など成功の秘訣を探った。（数字は２７日現在）辰見が開幕から足で存在感を示している。４日・阪神戦（マツダ）の八回、中前打を放ったモンテロの代走で出場すると二盗に成功。２５日・阪神戦（甲子