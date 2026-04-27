【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年公開の大ヒットアニメ映画「劇場版 うたの プリンスさまっ TABOO NIGHT XXXX」にて美風 藍 役を務め、4月には舞台『源-minamoto- 銀灰の時旅人』で巴御前 役を担当するなど、声優・俳優・舞台など様々なフィールドで活躍している蒼井翔太。すでにアナウンスがされていた約3年ぶりのフルアルバムと、今年1月に開催されたオーケストラライブ「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments」のBl