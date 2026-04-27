【その他の画像・動画等を元記事で観る】やなぎなぎが活動を第2フェーズに移行して以降、現時点で最大のプロジェクトが『Green Light』だ。これは“不思議な夢を巡り 真実を照らす物語”をコンセプトに、「オリジナルアルバム」「ゲーム」「ワンマンライブツアー」という三つの要素を連動させ、音楽と物語が交錯する新しい体験を楽しむことができるというもの。アルバムとゲームは2月28日に同時リリースし、ワンマンライブツアーは