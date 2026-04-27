【その他の画像・動画等を元記事で観る】SACRA MUSIC所属のアーティスト・ASCAが歌う、4月12日(日)23:30より放送開始のTVアニメ『黒猫と魔女の教室』オープニング主題歌「Cusp」（カスプ）のMusic Videoが公開された。本作MVのテーマは「旅路」。アニメのキーワードである植物×星をイメージした世界観の中、これから始まる旅路への期待や逡巡など様々な想いを込めながらASCAが高らかに歌い上げ、観ている人の背中を押すような楽曲