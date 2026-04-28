飛距離UPに重要な体幹の強いネジレとは 上体と下半身の回転の「角度差」で体幹に強いネジレを感じよう ヘッドスピードを上げるには「体幹のネジレ」がもっとも重要です。両脚と両腕のコンビネーションを考えて体を効率よく動かすことで、背筋や腹ふく斜しゃ筋きんなどの体幹部に強いネジレが生まれ、クラブヘッドが加速します。 体幹をスイング中に効率よく使うには、肩と腰の動きが正しくなければなりません。