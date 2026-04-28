自立できていない系地雷ワード『おふくろに「毎日スーパーの惣菜食べてる」って言っちゃったよ』 悪気はなさそうに見えるひと言だが… 妻の不在中に実家と連絡をとった夫が、妻に向かってしれっと発したひと言。夫が家庭や子どもの話などをした際に、実母から聞かれがちなのが「毎日、何食べてるの？」ですが、これは嫁の仕事ぶりを探る質問である可能性があります。ここはしっかり妻の顔を