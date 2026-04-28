日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3064（-3.0-0.10%） ホンダ1295（+2.5+0.19%） 三菱ＵＦＪ2780（-8-0.29%） みずほＦＧ6592（-6-0.09%） 三井住友ＦＧ5407（+3+0.06%） 東京海上7144（-20-0.28%） ＮＴＴ151（-0.2-0.13%） ＫＤＤＩ2516（-2-0.08%） ソフトバンク218（0.00.00%） 伊藤忠1919（-7-0.36%） 三菱