【本日の見通し】日銀会合は据え置き見通し、展望レポートなどに注目 海外市場でドル円は159円台での推移に終始した。イラン側がホルムズ海峡開放に向けた条件を米国側に提示したことなどが、紛争終結に向けた動きとして期待され、ドル売りが入る場面が見られた。ただ、イラン側の条件は、今回の戦闘が終結し、ホルムズ海峡を含むペルシャ湾での海上輸送の問題が解消されるまで、イランの核開発問題に関する協議