イランのアラグチ外相がロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカとの停戦に向け引き続き外交努力を続ける姿勢を示しました。【映像】プーチン氏と握手を交わすアラグチ外相アラグチ外相は27日、パキスタン訪問のあとサンクトペテルブルクに到着し、プーチン大統領やラブロフ外相らとの会談に臨みました。ロシアのタス通信によりますと、会談はおよそ1時間半に及び、アラグチ外相はイラン支持の姿勢を示し続けたロシアに感