伝え方が悪い…だと？ 責任転嫁もはなはだしいですね。なぜそこまで気を遣わないといけないだ。ホテル代と浮かせたいから泊りに来る義姉と、その準備をまったく手伝おうとしない夫。明日には義姉家族がやってきちゃいますが、大丈夫でしょうか…!?>>【まんが】ぜんぶ私のせい？(ウーマンエキサイト編集部)