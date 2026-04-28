今年のゴールデンウィークは、なるべく近場でお金をかけずに楽しみたい......！そんな願いを叶えてくれるおでかけスポットが、横浜市にはたくさん揃っています。そこで今回は、入館無料で楽しめる編集部注目のスポットをピックアップ。ちょっと穴場な横浜観光を、オトクに楽しめちゃいます！親子そろって楽しめる屋外編●野毛山公園・野毛山動物園横浜観光のメインエリア・みなとみらい21地区を見下ろせる高台にある、お散歩にぴっ