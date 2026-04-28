5月14日より世界独占配信される、磯村勇斗とオク・テギョンが主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』の主題歌入り予告が公開された。 参考：『ソウルメイト』に橋本愛、水上恒司、安田顕ら出演磯村勇斗×オク・テギョンの食卓写真も 本作は、すべてを捨てて日本を去った鳴滝琉が見知らぬ国の教会で命を落としそうになったところを、ボクサーであるファン・ヨハンが助けるところから始まる、10年に渡る魂