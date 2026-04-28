２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円４２銭前後と前週末と比べて４銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円８７銭前後と同１銭程度のユーロ高・円安とほぼ横ばいだった。 この日に米ニュースサイトのアクシオスが「イランはパキスタンの仲介を通じ、ホルムズ海峡の通航再開と戦争終結に向けた新たな合意案を米国に提示した」と