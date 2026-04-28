6月26日より新宿ピカデリーほかで公開される一ノ瀬ワタル主演映画『四月の余白』の本予告と新場面写真が公開された。 参考：一ノ瀬ワタルが劇場映画初主演夏帆ら共演の𠮷田恵輔監督新作『四月の余白』6月26日公開 本作は、『ミッシング』『空白』などを手がけた𠮷田恵輔自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな