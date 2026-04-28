写真：『NIZOO GARDEN～Weniと不思議なこんぺいとう～』施設の様子 NiziUの公式キャラクター・NIZOO（ニズー）のキュートな世界観を満喫できる、体験型エンターテインメント『NIZOO GARDEN ～Weniと不思議なこんぺいとう～』が東京ドームシティ・Gallery AaMo（ギャラリー アーモ）にて期間限定オープン。NIZOO、そしてWithU（※NiziUのファンネӦ