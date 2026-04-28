― ダウは62ドル安と3日続落、米国とイランの和平協議を巡る不透明感が重荷 ― ＮＹダウ 49167.79 ( -62.92 ) Ｓ＆Ｐ500 7173.91 ( +8.83 ) ＮＡＳＤＡＱ 24887.10 ( +50.50 ) 米10年債利回り4.335 ( +0.032 ) ＮＹ(WTI)原油 96.37 ( +1.97 ) ＮＹ金 4693.7 ( -47.2 ) ＶＩＸ指数18.02 ( -0.69 ) シカゴ日経225先物 (円建て)60220 ( -20 ) シカゴ日経225先