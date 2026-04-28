竜キラーのDeNA・東が連敗ストッパーとしてマウンドに上がる。中日戦は通算20試合に登板し16勝2敗、防御率1・20。23年4月30日から11連勝中で22年9月30日に中継ぎで敗戦投手になった試合を除けば先発15連勝中と抜群の相性を誇っている。先発した19試合で5回未満で降板したことは1度もない。一方、中日先発の金丸はDeNA戦はプロ入りから6戦5敗とまだ勝ち星がない。東との先発対決も3戦3敗だ。それでも5試合でクオリティースター