元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が、27日放送のフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜後11：00）に出演。高校進学の決め手となった人物との対面を喜んだ。【写真】ワイルド増し増し…大人の色気あふれる田中マルクス闘莉王番組ではこの日、「ワールドカップ戦士に禁断の質問をぶっこむ！」をテーマに高橋とお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が出演。対するW杯戦士として、小野伸