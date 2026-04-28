元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が28日までに自身のインスタグラムを更新。大物との2ショットを公開した。「#ジゴロック2026 ありがとうございました」と書き出した後藤。小室哲哉氏との2ショットをアップした。ファンからは「小室さんとのコラボも観てみたい」「小室さんとのレアな2ショットも素敵」「レベちの可愛いさ！！」「小室さんとのツーショット！貴重な写真ありがとうございます」「小室さんとの共演