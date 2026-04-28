俳優の磯村勇斗と、韓国の人気グループ2PMのメンバーで俳優としても活躍するオク・テギョンがダブル主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』が、5月14日より世界独占配信される。メイン予告とキーアート、主題歌情報が解禁された。【動画】Netflix『ソウルメイト』予告編本作は、ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に、孤独を抱えた2人の青年が出会い、10年にわたって魂を通わせていく姿を描くラブストーリー。偶然の出