NewJeans（ニュージーンズ）復活が、可視化してきた？韓国の多くのメディアが28日までに、現在活動休止中の同グループが、動きだした可能性があることを報じた。エキスポーツは27日「カムバックに向けた新曲のレコーディングを行ったのでは？」のタイトル、スポTVニュースは28日に「復活説がささやかれる…コペンハーゲンのスタジオで（所属事務所）ADOR（アドア）の予約が確認された」の見出しで報じた。今月、HAERIN（ヘリン、