新しい土地でのご近所付き合いは、最初の印象がとても大切ですよね。なるべく良い印象を持ってもらいたいですし、相手に親切にされるとこちらも心を開きたくなるものです。今回は、筆者の友人が引越しをした直後のエピソードを聞かせてくれました。 理想的な隣人 私は半年前、遠方から今の地域に家族で引っ越してきました。不安だったご近所付き合いでしたが、幸いお隣の奥さんはとても気さくで、絵に描いたような