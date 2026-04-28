シンガー・ソングライターのMAINAMIND(マイナマインド)が27日、自身のインスタグラムを更新。インフルエンザ罹患後、体調が思うように回復していないことを公表した。 【写真】ステージで歌唱するマイナマインド マイナマインドに関しては、今年3月21日にインフルエンザの診断を受け、入院したことを公式サイトで公表していた。4月9日にはラジオ番組に出演するなど一時的に復帰していたが、同月11日には公