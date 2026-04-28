TWICEモモ＆サナ TWICEのMOMOとSANAがこのほど、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアイベントに登壇した。２人は同映画のジャパンアンバサダーを務める。美しさ放つドレス姿で登場した。MOMＯは「今日は【ミュウミュウ】によるカスタムメイドのドレスを着用しています。ドレスの重なったレイヤーのフィット感やシルエットがすごく綺麗だなと思います。この映画のイメージにあわせてレッドで