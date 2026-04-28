人気お笑い芸人さんが糖尿病で苦労をされているという記事を拝見しました。 【写真】がん寛解の桑野信義「古希まで1年間突っ走ります」 そもそも糖尿病とはどういう病気なの?といった一般の人たちも多いと思います。 簡単に話をすると糖尿病は血管の病気なのです。 血液の中に高濃度の糖が長時間存在するために、血管の内側が痛みます。そのために、恐ろしい合併症である脳梗塞、心筋梗塞、網膜症からくる失明、腎機能