27日夜、福岡市南区のJR鹿児島線の踏切で女性が列車にはねられ、死亡しました。警察によりますと、27日午後7時半すぎ、福岡市南区井尻のJR鹿児島線の踏切で女性が下り列車にはねられました。はねられたのは福岡市城南区に住む50歳の無職の女性で、その場で死亡が確認されました。現場は警報器と遮断機がある踏切で、列車のカメラには女性が踏切内で立ち止まっている様子が映っていたということです。JR九州によりますと、列車の乗